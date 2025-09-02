ТСН у соціальних мережах

З вирізами на талії та складками: блогерка Леоні Ганне відвідала галавечір фонду amfAR

Відома німецька блогерка, модель та інфлюенсерка — Леоні Ганне — позувала фотографам після прибуття на галавечір фонду amfAR, що займається дослідженнями СНІДу.

