З вирізами на талії та складками: блогерка Леоні Ганне відвідала галавечір фонду amfAR

Леоні Ганне / © Associated Press

Реклама

Захід відбувся в Арсеналі Венеції в рамках 82-го Венеційського кінофестивалю.

Леоні одягла сукню від Georges Chakra з колекції весна-літо 2025 — перлинне вбрання з безліччю складок, довгим шлейфом, американською проймою і галтером. Також ця незвична сукня мала вирізи на талії і стегнах. Лук Леоні доповнила прикрасами і зачіскою-пучком.

Леоні Ганне / © Associated Press

Раніше інтернет-зірка також вийшла на червону доріжку кінофестивалю. Леоні продемонструвала розкішну та романтичну сукню від українського бренду WONÁ Concept із шовку відтінку айворі, яка мала асиметричний об’ємний поділ, багато складок на спідниці та драпірування на корсеті.

Реклама

У цій ніжній і вишуканій сукні Ханне мала дивовижний вигляд.

Леоні Ганне / © Associated Press

Леоні Ганне / © Associated Press