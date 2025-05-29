З вирізом під грудьми: Софія Буш підкреслила фігуру чорною сукнею оригінального фасону

Софія Буш / © Associated Press

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Акторка Софія Буш, яка прославилася завдяки підлітковій мильній опері «Школа виживання», з’явилася на весняному галаконцерті Американського театру балету.

На червоній доріжці Софія з’явилася у чорному максівбранні, яке не мало бретельок і було прикрашене вирізом під грудьми.

Софія Буш / © Associated Press

Ефектну сукню Буш доповнила оригінальними масивними сережками, а також оригінальною сумкою-клатчем у вигляді книжки.

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Компанію їй на заході доповнила кохана Ешлін Гарріс — колишня американська футболістка. Спортсменка одягла на червону доріжку чорний костюм, топ із декольте та стильні шкіряні рукавички.

Софія Буш та Ешлін Гарріс / © Associated Press

Як пара вони дебютували на щорічній вечері Асоціації кореспондентів Білого дому.

Софія Буш / © Associated Press Софія Буш / © Getty Images Софія Буш / © Associated Press Софія Буш / © Associated Press Софія Буш / © Associated Press