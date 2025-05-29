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- Шоу-бізнес
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З вирізом під грудьми: Софія Буш підкреслила фігуру чорною сукнею оригінального фасону
Сукня зірки була лаконічною, але завдяки лише одній деталі мала дуже цікавий вигляд.
Акторка Софія Буш, яка прославилася завдяки підлітковій мильній опері «Школа виживання», з’явилася на весняному галаконцерті Американського театру балету.
На червоній доріжці Софія з’явилася у чорному максівбранні, яке не мало бретельок і було прикрашене вирізом під грудьми.
Ефектну сукню Буш доповнила оригінальними масивними сережками, а також оригінальною сумкою-клатчем у вигляді книжки.
Компанію їй на заході доповнила кохана Ешлін Гарріс — колишня американська футболістка. Спортсменка одягла на червону доріжку чорний костюм, топ із декольте та стильні шкіряні рукавички.
Як пара вони дебютували на щорічній вечері Асоціації кореспондентів Білого дому.