З високим розрізом на спідниці: Демі Мур у сукні-водолазці приголомшила шикарністю

Демі Мур і Колман Домінго / © Associated Press

Реклама

62-річна акторка Демі Мур відвідала щорічний світський захід — вечерю, організовану компанією Kering у Нью-Йорку. Акторка з’явилася на публіці в довгій чорній сукні від Модного дому Gucci.

Вбрання було повністю розшите чорними лелітками в хвилястий візерунок, а також мало довгі прозорі рукави і високу горловину. Головною прикрасою сукні став розріз на спідниці — він був високим і повністю демонстрував ноги Демі, а також її вечірні туфлі на підборах.

Демі Мур / © Associated Press

Образ Вона доповнила масивними прикрасами з камінням — каблучками та сережками. Також зірка зробила яскравий макіяж і розпустила своє довге та розкішне волосся, трохи його підкрутивши.

Реклама

А ось у своїх соцмережах акторка іноді показує життя поза червоними доріжками. Наприклад, не так давно Демі опублікувала серію фото, на яких садила квіти зі своєю маленькою онучкою в саду.