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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
1 хв

З висвітленими бровами і в сукні з розрізом: Дженна Ортега потрапила до обʼєктивів папараці у Нью-Йорку

22-річна акторка була рада зустрічі з фотографами.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Getty Images

До обʼєктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Дженна Ортега, яка зараз займається промокампанією другого сезону популярного телесеріалу «Венздей», у якому вона грає головну роль.

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Акторка мала гарний вигляд у корсетній рваній сукні міді бежевого відтінку з ремінцями і високим розрізом, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги. Аутфіт Дженна доповнила сітчастими босоніжками в тон.

Ортега зробила укладання з мʼякими локонами і макіяж із довгими віями та висвітленими бровами, з якими вона зʼявляється вже не вперше. Лук зірка завершила лаконічними срібними прикрасами.

Нагадаємо, Дженна Ортега у «голій» сукні з’явилася на прем’єрі другого сезону телесеріалу «Венздей» у Лондоні.

До слова, серіал «Венздей 2» вийде на Netflix у двох частинах: перша — 6 серпня, друга — 3 вересня 2025 року.

Події серіалу розгортаються навколо Венздей Аддамс, яка повертається до Академії Nevermore. На неї чекає новий директор (Стів Бушемі) і нова група шанувальників, одержимих нею. У новому сезоні також обіцяють розкрити сімейні таємниці Аддамсів.

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