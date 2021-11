З яскравим макіяжем: Емма Вотсон сходила на концерт Адель у Лондоні

У Лондоні у театрі Palladium відбувся довгоочікуваний концерт співачки Адель "Аудієнція з Адель".

Концерт став першим виступом зірки у Великій Британії за останні чотири роки і записувався для показу на телебаченні.

Хто саме відвідав концерт достеменно невідомо, але на вході папараці зазнімкували співачку Дау Ліпу, а також зірку фільмів про "Гаррі Поттера" Емму Вотсон, яка прийшла на шоу з подругою. Емма була одягнена темно-синє пальто з плісуванням на спині, яке поєднала з колготками і туфлями на підборах.

Емма Уотсон / Getty Images

Губи акторка нафарбувала червоною помадою, а через плече у неї висіла невелика сумка на ланцюжку.

Емма Уотсон / Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно Адель випустила перший за шість років сингл Easy on Me, який очолював британські чарти протягом двох тижнів і представила на нього кліп. Також напередодні виходу альбому "30", який, до речі, став найбільш попередньо замовленим альбомом в історії, співачка порушить мовчання і з'явиться в новому спеціальному випуску Adele One Night Only, в прайм-тайм на американському каналі CBS. Інтерв'ю у співачки братиме Опра Вінфрі.

