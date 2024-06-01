З яскравим макіяжем і в бікіні з рюшами: британська модель похизувалася сексуальним бюстом

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – показала в Instagram нові світлини.

Дівчина сфотографувалася у кремовому бікіні з рюшами. Чі трималася руками за зав'язку ліфа, демонструючи сексуальні груди.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла також похизувалася новою зачіскою та макіяжем. Зазвичай вона ходить із ідеально рівним волоссям і максимально природним макіяжем. А цього разу вона зробила гарне об'ємне укладання і насичений макіяж, підкресливши очі чорним олівцем, а губи – блиском ягідного відтінку. Лук модель завершила золотими сережками і золотими ланцюжками з підвісками.

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, Арабелла Чі вийшла на прогулянку у в'язаній мінісукні кремового кольору з оголеною спиною. Під вбранням не було бюстгальтера.

Читайте також: