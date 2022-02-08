З яскравим макіяжем і леопардом на грудях: Ніколь Шерзінгер підкреслила фігуру ефектною сукнею

З яскравим макіяжем і леопардом на грудях: Ніколь Шерзінгер підкреслила фігуру ефектною сукнею

Співачка продемонструвала цікавий образ.

43-річна співачка, учасниця The Pussycat Dolls та телеведуча Ніколь Шерзінгер показала у своєму Instagram ефектний аутфіт.

Зірка опублікувала кілька знімків, на яких зображена у вбранні з "хижим" принтом. Ніколь приміряла довгу сукню із леопардом на грудях. Свій образ Шерзінгер доповнила макіяжем з блакитними тінями, чорними туфлями-човниками, темним манікюром та перстнями із зеленим камінням, а волосся заплела в тугу косу.

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Також Ніколь показала, як станцювала у цьому образі під хіт гурту The Pussycat Dolls – Buttons.

Нагадаємо, раніше Ніколь Шерзінгер відвідала спортивний захід у Флориді — чемпіонат світу зі стрибків Pegasus World Cup 2022. На червоній доріжці зірка з'явилася в білому штанному костюмі, який поєднувала з топом і великими сережками.

Ніколь Шерзінгер / Getty Images

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