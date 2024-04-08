З яскравим макіяжем і в сукні з V-подібним вирізом: 78-річна Гелен Міррен у розкішному образі сяяла на вечірці

Акторка мала просто неймовірний вигляд на івенті в Італії.

Гелен Міррен відвідала вечірку з нагоди 40-ї річниці Dolce&Gabbana, яка відбулася у Мілані.

Акторка продемонструвала там розкішний образ і прикувала до себе погляди присутніх. На ній була чорна вечірня сукня міді з паєтками і V-подібним вирізом, яка чудово облягала її струнку фігуру.

Гелен Міррен / Фото: Getty Images

На зірці також були чорні капронові колготи і чорні замшеві туфлі на шпильках. У руці вона тримала невелику чорну сумочку, розшиту камінням.

Гелен зробили стильну зачіску, красивий макіяж із перламутровими тінями, чорними стрілками і червоною помадою. Аутфіт Міррен завершила дорогоцінними прикрасами з діамантами і рубінами.

Нагадаємо, Гелен Міррен на кінофестивалі у Берліні з'явилася у чорній сукні та з незвичайним манікюром.

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