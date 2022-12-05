З яскравим макіяжем та в шифоновому вбранні: Ріанна сходила з бойфрендом на романтичну вечерю

Попри те, що у нас зараз зима, у далекій Флориді погода продовжує залишатися теплою, тому зірки під час відпочинку у цьому регіоні віддають перевагу прозорим та легким тканинам.

Співачка та успішна бізнесвумен Ріанна проводить зараз час зі своїм бойфрендом A$SAP Rocky у Маямі, штат США Флорида, куди вони прилетіли, щоб відпочити чи то від насиченого робочими проєктами життя, чи то від батьківства.

Там знаменитості завітали на захід — виставку Art Basel Miami Beach.

Тоді американська красуня була одягнена в блискучий костюм зі стразами від бренду Khaite Argo, який доповнила гламурною сумкою від цього ж бренду та діамантовими прикрасами.

Ріанна / Фото: Getty Images

Через день Ріанна сходила разом з A$SAP Rocky повечеряти до ресторану Carbone у Саут-Біч. Для виходу вона обрала ефектний образ, оскільки її сукня була напівпрозорою і не мала бретельок.

Ріанна / Фото: Getty Images

Лук зірки доповнили яскравий макіяж виконаний бірюзовими тінями, легкі, але об'ємні локони, а також оригінальні золоті прикраси — каблучки з діамантами, кольє і кілька довгих ланцюжків, які вона одягла через плече. У руці співачка тримала сумку від Fendi, а взута була в лаконічні босоніжки.

Ріанна / Фото: Getty Images

Читайте також: