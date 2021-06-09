З яскравою сумкою і в лосинах: Алессандра Амбросіо вибрала невдалий аксесуар

Знаменитість вирішила не морочитися з вибором сумки.

Бразилійка Алессандра Амбросіо регулярно відвідує тренування, багато гуляє і часто потрапляє під приціл фотографів під час гри в волейбол на пляжі. Також вона відвідує тренування з пілатесу.

Вчора супермодель вчергове заскочили, коли вона залишала зал у Західному Голлівуді зі своєю близькою подругою Люді Дельфіно. Алессандра вибрала зручний спортивний комплект від Alo Yoga, який складався з сірого кроптопа і лосин, до якого вона підібрала білі кросівки, а на талії зав'язала сірий бомбер. Волосся вона зібрала у високу зачіску за допомогою скранча, а на очі одягла сонцезахисні окуляри Oakley.

Цікаво, що сумка, яку модель вибрала до цього спортивного аутфіту, зовсім не підходила, адже була яскравого кольору авокадо.

Алессандра Амбросіо / Getty Images

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