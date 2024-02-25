З'явилася у сукні нареченої: Селена Гомес здивувала вибором білого вбрання для церемонії

Артистка сяяла, як ніколи. Проте бойфренда на захід вона не взяла.

Акторка та співачка Селена Гомес була у піднесеному настрої у день вручення нагород Гільдії кіноакторів, яка відбулася у концертному залі Shrine Auditorium, у Лос-Анджелесі.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Зірка постала перед камерами в ефектній білій сукні від Atelier Versace.

Вбрання лаконічного фасону, адже у нього були тільки тонкі бретельки зі сріблястою фурнітурою бренду і шлейф, але сукня розкішно сяяла, адже була повністю розшита лелітками білого кольору.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Також це практично весільне вбрання вона доповнила великими сережками-кільцями від Messika White з діамантами, а також матовим макіяжем та об'ємним укладанням – волосся їй уклали назад.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Нещодавно Гомес підтвердила стосунки з продюсером та автором пісень Бенні Бланко. Пара хоч не раз уже була помічена разом на спортивних матчах, вечірках та на фото в соцмережах, але все ж таки на червоних доріжках вони поки що разом не з'являлися.

Селена Гомес та Бенні Бланко / Фото: Getty Images

Роман Селени та Бенні розвивається дуже стрімко і вони мають справді закоханий та щасливий вигляд. Артистка навіть випустила вперше за довгий час пісню Love On, в якій з'явилася також у білій сукні від Oscar de la Renta з колекції Bridal весна-літо 2024. Можливо пісня присвячена її новому роману.

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