З'явилася в кадрі топлес: Гайді Клум показала образ на Геловін

Гайді Клум — королева Геловіну. Щороку на це містичне свято вона вигадує якийсь неймовірний костюм.

Ким буде Гайді на вечірці 2021 року, поки що невідомо. У себе в блогу модель викладає фрагменти підготовки і публіка може побачити, як відбувається цей процес.

48-річна модель показала ролик, де позує топлес перед камерою, а в неї на спині якийсь неймовірний грим до Гелловіна.

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"Ніколи не озирайся назад, минуле — пустеля жахів", — говорить підпис до ролика, яким поділилася модель. Також Гайді показала цей образ на фото.

А ще модель опублікувала цілий ролик бекстейджу знімання, яке було організовано спеціально до свята. Підпис під відео говорить: "Ми всі іноді божеволіємо ...".

Що ж цікаво, чи буде паті в умовах пандемії і чим ще потішить Гайді Клум шанувальників цього року?

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