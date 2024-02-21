З'явилися у парних костюмах: Зендея та Тімоті шаламі на презентації "Дюни" у Сеулі

Актори одягли вбрання від корейського бренду.
Зірки фільму "Дюна" — Зендея та Тімоті Шаламе — відвідали пресконференцію, присвячену цій картині, захыд выдбувся 21 лютого 2024 року в Сеулі, Південна Корея.
Актори вийшли на фотокол вперше одягнені в парне вбрання, оскільки на обох були комбінезони від корейського бренду Juun.j. Вбрання увійшли до колекції SKIN весна-літо 2024 і являють собою шкіряні комбінезони із заклепками, блискавками та поясом.
Зендея поєднала комбінезон з об'ємною зачіскою, лаконічним макіяжем та туфлями на високих підборах. Її вбрання було ніжно-бежевого відтінку, а носила вона його трохи приспустивши з плеча.
Тімоті ж з'явився в блакитному комбінезоні і поєднував його з черевиками в колір та кількома сріблястими ланцюжками на шиї.
В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.
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