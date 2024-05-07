З жовтими квітами на величезній спідниці: Джіджі Хадід викликала фурор розкішною сукнею

На створення цього образу для Met Gala пішло понад 13500 годин.

Фантазійна сукня супермоделі Джіджі Хадід — одна з найвдаліших на заході Met Gala 2024. Образ дівчини був продуманий до найменших деталей, адже жовті квіти були навіть на довгих нігтях.

Джіджі Хадід / Фото: Associated Press

Цього року за образ Хадід відповідав бренд Thom Browne і зійшлися вони вже через те, що нещодавня колекція бренду осінь-зима 2024 представлена ​​на Тижні моди в Нью-Йорку і тема балу були тісно переплетені.

Команда бренду створила для Джіджі романтичну сукню світлого кольору, розшиту понад двома мільйонами білих довгастих мікро-бісеринок, а також драпований жакет із білого шовкового муара з чорним атласним кантом.

Джіджі Хадід / Фото: Associated Press

Прикрашали це розкішне вбрання аплікації у вигляді величезних жовтих троянд по всій довжині, зелені стебла та листя. Під час створення образу стилістка Хадід, Мімі Каттрелл, була натхненна садовими статуями, оповитими рослинами.

Джіджі Хадід / Фото: Associated Press

Доповнювали вбрання розкішним укладанням з локонами, макіяжем з червоною помадою на губах та діамантовими прикрасами – кольє та сережками-краплями.

Джіджі Хадід / Фото: Associated Press

Були на Хадід і туфлі, які бренд зробив спеціально для неї, але їх побачити нам не судилося через дуже довгу спідницю та шлейф, що струменіли підлогою та сходами. Пересуватися вона в такому вбранні самостійно не могла, тому в кадр постійно потрапляли її помічники, які допомагали носити цю величезну спідницю.

Джіджі Хадід / Фото: Associated Press

Щоб без слів показати публіці, хто автор цієї сукні, Thom Browne пришили на її задню частину невеликий кольоровий хлястик з трьома смужками — це одна з відмінних рис бренду, яку можна легко впізнати.

Джіджі Хадід / Фото: Associated Press

Ця сукня для Хадід була створена командою з понад 70 осіб, які витратили на неї понад 13500 годин. Вбрання створене повністю вручну, і після Met Gala воно зберігатиметься у постійному архіві Тома Брауна.

Детільніше про сукню розповіло видання Vogue. Виявляється, на вишивку об'ємної спідниці команді з 40 осіб знадобилося понад 8500 годин. Корсетна сукня також була приголомшливим витвіром мистецтва — команда з 20 майстрів витратила 5000 годин, щоб вручну пришити до сукні 2,8 мільйона мікронамистин.

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