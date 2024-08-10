З жовтими віями і в яскравому жакеті на голе тіло: Белла Торн на івенті у Голлівуді

26-річна акторка і співачка вдало поєднала у свєму аутфіті кислотно-жовтий і чорний кольори.
Белла Торн відвідала вечір відкриття 20-ї річниці кінофестивалю HollyShorts, який відбувся у Dolby Theatre у Голлівуді.
Для такої події зірка обрала кислотно-жовтий жакет трендового приталеного силуету, з широкими плечима і мідно-чорним ґудзиком, який вона одягла на голе тіло.
Верх вона скомбінувала з чорними широкими штанями зі стрілками і чорними гостроносими лакованими туфлями.
У Белли було розпущене волосся, екстравагантний макіяж – очі вона підкреслила чорним олівцем, а вії нафарбувала жовтою тушшю, вуха прикрасила золотими сережками, а пальці – каблучками з камінням. Гострий перламутрово-бірюзовий манікюр завершив лук Торн.
Нагадаємо, Белла Торн у купальнику спокусливо позувала на колінах.
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