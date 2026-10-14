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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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З жовтими рукавами і в компанії собаки: Дженна Ортега з’явилася на фотоколі у Лондоні

24-річна акторка позувала, ніжно обіймаючи чотирилапого друга.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега відвідала фотокол фільму «Клара і Сонце» (Klara and the Sun) у межах Лондонського кінофестивалю. Перед фотографами акторка з’явилася у компанії чорного собаки на ім’я Сіг.

Дженна Ортега і пес Сіг / © Associated Press

Дженна Ортега і пес Сіг / © Associated Press

На події Дженна постала у цікавому аутфіті. Верх вбрання мав білу передню частину, жовті рукави довжини три чверті та чорне оздоблення біля горловини, яке спадало позаду.

Його Ортега поєднала з чорною спідницею довжини максі з тонким поясом-шнурком, довгі кінці якого завершувалися золотистими деталями. З-під подолу ледь визирало чорне взуття.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Волосся акторка зібрала у хвіст з об’ємом на потилиці і випустила спереду пасма. У макіяжі вона зробила акцент на чорних стрілках, а губи підкреслила помадою темно-бежевого відтінку. У вухах у неї були невеликі золоті сережки-кільця, а на руках — каблучки.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Під час фотоколу Дженна присіла поруч із Сігом і поклала руку йому на спину. Чорний пес спокійно сидів біля акторки, а на іншому кадрі лежав на майданчику.

Дженна Ортега і пес Сіг / © Associated Press

Дженна Ортега і пес Сіг / © Associated Press

Пес Сіг / © Associated Press

Пес Сіг / © Associated Press

«Клара і Сонце» — фантастична історія режисера Тайки Вайтіті, знята за однойменним романом нобелівського лауреата Кадзуо Ішіґуро. Ортега зіграла Клару — штучну подругу, яка мріє знайти дім. Вона стає супутницею дівчини Джозі, а її відданість допомагає родині, яка пережила втрату та має непрості стосунки. У фільмі також знялися Емі Адамс, Мія Тарія, Стів Бушемі та Наташа Ліонн.

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