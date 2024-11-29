За 35 тисяч доларів: нагрудник Ісея Міяке буде продано на аукціоні Sotheby's

Культове пластикове бюстьє, створене модельєром Іссеєю Міяке, яке він презентував у своїй колекції осінь-зима 1980-1981 років, буде продано з аукціону 17 грудня. Нагрудник був фінальним образом колекції.

Цей акриловий нагрудник повторював вигини жіночих грудей і мав невелику баску внизу.

Він був новаторським витвором мистецтва на той момент, бо Міяке відлив його за вигинами реальної людської фігури. Після своєї поява на подіумі річ спонукала індустрію моди досліджувати форми та межі у своїх вбраннях.

Нагрудник виготовлений із формованого акрилу, а задня частина має флокування, щоб зробити його зручним для власника. Також він неймовірно блищав. Цього ефекту дизайнер досяг за допомогою автомобільної фарби.

Issey Miyake 1980 / Фото: Getty Images

У 80-х Міяке виробляв нагрудники у кількох кольорах, змушуючи шанувальників хотіти зібрати їх усі. Цей дизайн носили багато відомих особистостей, також він зберігається в колекціях багатьох великих музеїв, включаючи Метрополітен-музей у Нью-Йорку.

Issey Miyake 1980 / Фото: Getty Images

За даними сайту Sotheby's, очікується, що початкова ціна торгів становитиме 26 000 доларів США, а максимальна досягне 35 000 доларів.

Фото: Sotheby's

Експертка Люсі Бішоп із Sotheby's, у короткому ролику оцінює виріб у 50 000 доларів і пояснює чому.

"Створивши цю носими скульптуру, він об'єднав світ мистецтва, створивши твір, затребуваний як колекціонерами моди, так і колекціонерами сучасного мистецтва", — говорить вона.

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