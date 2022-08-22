За допомогою каміння та піску: лендарт художник створив величезний символ Таргарієнів на пляжі Іспанії

З нагоди виходу шоу лендарт художник з Уельсу Джон Форман вирішив створити нову "картину", зобразивши символ дому Таргарієнів - величезного дракона. Робота художника виконана з каміння на піску в Сан-Себастьяні, Іспанія.

Художник з лендарту з Уельсу Джон Форман / Фото: Getty Images

Форман прославився своїми недовговічними роботами. Композиції він зазвичай створює з каменів, мушель та піску, водночас Джон чудово розуміє, що його витвір буде знищено припливом, вітром або через випадкових перехожих, які гулятимуть пляжем.

Кожна робота Джона Формана точна за композицією, ідеально поєднує розмір, відтінок та форму. Його гіпнотичні твори контрастують із навколишнім світом.

Художник з лендарту з Уельсу Джон Форман / Фото: Getty Images

Зазначимо, що зображення дракона, яке втілив художник, трохи відрізнятиметься від символу дому Таргарієнів, який ми бачили в серіалі "Гра престолів". У новому шоу, що розповідатиме про події за сотні років до історії Деєнеріс та Джона Сноу, у дракона буде чотири лапи, а ось у "Грі престолів" у дракона їх було дві. Однак, за словами одного із творців серіалу "Дім дракона" Раяна Кондала, це не помилка і глядачі дізнаються, чому Таргарієни з приквела "Гри престолів" використовують саме такий символ.

"Скажімо так, кожне рішення, прийняте нами під час роботи над серіалом, зокрема рішення, що стосувалися навіть дрібніших деталей, прийняті не просто так. Словом, стежте за оновленнями", - сказав він.

Також він зазначив, що дракон із чотирма лапами вже знайомий фанатам. Цей символ можна побачити ближче до кінця "Гри престолів".

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