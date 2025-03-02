За кадром: Дженніфер Еністон поділилася серією фотографій свого реального життя

Акторка Дженніфер Еністон напередодні церемонії "Оскар" поділилася у Instagram несподіваними кадрами.
Зірка поділилася селфі з кількома своїми найближчими друзями на своїй сторінці в Instagram і підписала фотографії так:
"Життя останнім часом".
Мабуть, Еністон хотіла продемонструвати, яке у неї насичене життя, на багатьох кадрах зірка знята з командами на зніманнях різних проєктів. Також акторка показала, як готується до виходів у кадр, на одному із фото її перукар Кріс МакМіллан робить їй зачіску.
А зовсім нещодавно Еністон показувала, який вигляд мала в дитинстві, опублікувавши в Instagram милий кадр із тих часів.
Читайте також:
- Про це мало хто знає: красень Джошуа із серіалу "Друзі" зустрічався з Дженніфер Еністон у реальному житті
- Пластика Дженніфер Еністон: що міняла на вигляд популярна акторка
- Дженніфер Еністон — 56: згадуємо ефектні образи популярної акторки