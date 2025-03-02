За кадром: Дженніфер Еністон поділилася серією фотографій свого реального життя

Зірка поділилася селфі з кількома своїми найближчими друзями на своїй сторінці в Instagram і підписала фотографії так:

"Життя останнім часом".

Дженніфер Еністон / Фото: Instagram Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон / Фото: Instagram Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон / Фото: Instagram Дженніфер Еністон

Мабуть, Еністон хотіла продемонструвати, яке у неї насичене життя, на багатьох кадрах зірка знята з командами на зніманнях різних проєктів. Також акторка показала, як готується до виходів у кадр, на одному із фото її перукар Кріс МакМіллан робить їй зачіску.

Дженніфер Еністон / Фото: Instagram Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон та її подруга Кортні Кокс / Фото: Instagram Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон / Фото: Instagram Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон / Фото: Instagram Дженніфер Еністон

А зовсім нещодавно Еністон показувала, який вигляд мала в дитинстві, опублікувавши в Instagram милий кадр із тих часів.

Дженніфер Еністон / Фото: Instagram Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон / Фото: Instagram Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон / Фото: Instagram Дженніфер Еністон

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