Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

За кадром: Дженніфер Еністон поділилася серією фотографій свого реального життя

За кадром: Дженніфер Еністон поділилася серією фотографій свого реального життя

Дженніфер Еністон / Фото: Instagram Дженніфер Еністон

Акторка Дженніфер Еністон напередодні церемонії "Оскар" поділилася у Instagram несподіваними кадрами.

Зірка поділилася селфі з кількома своїми найближчими друзями на своїй сторінці в Instagram і підписала фотографії так:

"Життя останнім часом".

Дженніфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / Фото: Instagram Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / Фото: Instagram Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / Фото: Instagram Дженніфер Еністон

Мабуть, Еністон хотіла продемонструвати, яке у неї насичене життя, на багатьох кадрах зірка знята з командами на зніманнях різних проєктів. Також акторка показала, як готується до виходів у кадр, на одному із фото її перукар Кріс МакМіллан робить їй зачіску.

Дженніфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / Фото: Instagram Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон та її подруга Кортні Кокс / © Instagram Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон та її подруга Кортні Кокс / Фото: Instagram Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / Фото: Instagram Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / Фото: Instagram Дженніфер Еністон

А зовсім нещодавно Еністон показувала, який вигляд мала в дитинстві, опублікувавши в Instagram милий кадр із тих часів.

Дженніфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / Фото: Instagram Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / Фото: Instagram Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / Фото: Instagram Дженніфер Еністон

Читайте також:

Співачка Доллі Партон на своєму концерті просто зі сцени підтримала Україну

Співачка Доллі Партон на своєму концерті просто зі сцени підтримала Україну

Повʼязані теми:

Наступна публікація