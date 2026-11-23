Кіану Рівз / © Getty Images

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62-річний голлівудський актор Кіану Рівз став одним із несподіваних гостей Гран-прі «Формули-1» Heineken Las Vegas Grand Prix 2026, яке відбулося в Лас-Вегасі. На фотоколі актор позував у чорному піджаку, джинсах, шапці та шарфі, зав’язаному навколо шиї.

Кіану Рівз / © Getty Images

Однак увагу публіки привернула не лише поява зірки на гоночному заході, а й його незвичайна роль після завершення змагань.

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Рівз сів за кермо лімузина, який доправив трьох призерів перегонів на післягоночні інтерв’ю. Таким чином, актор не просто опинився серед знаменитих гостей змагань, а й безпосередньо взяв участь в одній із подій гоночного вікенду.

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Кіану також помітили в паддоку — зоні, де розташовані гаражі команд і відбуваються зустрічі пілотів із гостями. Актор із зацікавленням спостерігав за тим, що відбувалося, та спілкувався з учасниками заходу.

Зазначимо, ще одна зірка — Кім Кардашян — продемонструвала свій зухвалий образ на Гран-прі. На перегони вона одягла вінтажний наряд від Christian Dior.

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