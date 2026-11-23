- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 67
- Час на прочитання
- 1 хв
За кермом лімузина із переможцями: Кіану Рівз здивував своєю появою на Гран-прі "Формули-1"
Гран-прі в Лас-Вегасі, як завжди, зібрало чимало знаменитостей. Серед гостей гоночного вікенду були Кім Кардашян, Кріс Еванс, Кріс Пратт та інші.
62-річний голлівудський актор Кіану Рівз став одним із несподіваних гостей Гран-прі «Формули-1» Heineken Las Vegas Grand Prix 2026, яке відбулося в Лас-Вегасі. На фотоколі актор позував у чорному піджаку, джинсах, шапці та шарфі, зав’язаному навколо шиї.
Однак увагу публіки привернула не лише поява зірки на гоночному заході, а й його незвичайна роль після завершення змагань.
Рівз сів за кермо лімузина, який доправив трьох призерів перегонів на післягоночні інтерв’ю. Таким чином, актор не просто опинився серед знаменитих гостей змагань, а й безпосередньо взяв участь в одній із подій гоночного вікенду.
Кіану також помітили в паддоку — зоні, де розташовані гаражі команд і відбуваються зустрічі пілотів із гостями. Актор із зацікавленням спостерігав за тим, що відбувалося, та спілкувався з учасниками заходу.
Зазначимо, ще одна зірка — Кім Кардашян — продемонструвала свій зухвалий образ на Гран-прі. На перегони вона одягла вінтажний наряд від Christian Dior.