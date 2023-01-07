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За крок до фіналу: Алекс Топольський попрощався ще з двома учасницями

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
223
Час на прочитання
1 хв
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За крок до фіналу: Алекс Топольський попрощався ще з двома учасницями

Алекс Топольський/Instagram

Головний герой познайомився з родинами дівчат. Після цього він зробив вибір, кого з учасниць відправити додому.

Минув одинадцятий випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-12". Головний герой проєкту Алекс Топольський вирішив відправити додому одразу двох учасниць.

Він попрощався з косметологинею Мариною Голд і директоркою IT-компанії Олександрою Погорєловою.

Наступного випуску відбудеться фінал проєкту і Алекс обере ту дівчину, яка покорила його серце. Тож у фіналі опинилися Катерина Лозовицька і Олександра Мудра.

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Дата публікації
Перегляди
223
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