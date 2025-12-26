ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
214
Час на прочитання
1 хв

За крок до фіналу: Тарас Цимбалюк попрощався з однією учасницею "Холостяка"

У проєкті залишилось дві дівчини.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

Під час десятого випуску романтичного реалітішоу «Холостяк-14» головний герой Тарас Цимбалюк попрощався з 26-річною моделлю Іриною Пономаренко.

Ірина Пономаренко

Ірина Пономаренко

«Між нами з Ірочкою якийсь дитячий вайбик, він не романтично-сексуального характеру», — сказав актор.

Проводжаючи дівчину до автівки, Цимбалюк зізнався їй, що йому було з нею дуже добре.

«Вибір був важким для мене, тому що мені Ірочка реально подобається, зовні вона мені подобається. Мене підкупило те, що наші перші зустрічі проходили легко, цікаво і класно», — прокоментував Тарас за кадром.

«Мені здалося, що на деяких наших зустрічах ми з тобою застрягли на якомусь одному рівні. Але ти реально дуже класна дівчина. Дякую тобі величезне», — сказав Тарас Ірі.

«Чи відчувала я щось до нього? Так, відчувала. Але ж так буває. Мені було добре з ним поряд. Неймовірний досвід дуже. Ця історія була класна. Я була щаслива», — прокоментувала Ірина свій вихід із проєкту.

Тож у фіналі залишилось дві дівчини — Надін Головчук та Анастасія Половинкіна. І сьогодні ми дізнаємось, хто ж із них заполонив серце Тараса.

Дата публікації
Кількість переглядів
214
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie