За крок до фіналу: Тарас Цимбалюк попрощався з однією учасницею "Холостяка"

Тарас Цимбалюк

Під час десятого випуску романтичного реалітішоу «Холостяк-14» головний герой Тарас Цимбалюк попрощався з 26-річною моделлю Іриною Пономаренко.

Ірина Пономаренко

«Між нами з Ірочкою якийсь дитячий вайбик, він не романтично-сексуального характеру», — сказав актор.

Проводжаючи дівчину до автівки, Цимбалюк зізнався їй, що йому було з нею дуже добре.

«Вибір був важким для мене, тому що мені Ірочка реально подобається, зовні вона мені подобається. Мене підкупило те, що наші перші зустрічі проходили легко, цікаво і класно», — прокоментував Тарас за кадром.

«Мені здалося, що на деяких наших зустрічах ми з тобою застрягли на якомусь одному рівні. Але ти реально дуже класна дівчина. Дякую тобі величезне», — сказав Тарас Ірі.

«Чи відчувала я щось до нього? Так, відчувала. Але ж так буває. Мені було добре з ним поряд. Неймовірний досвід дуже. Ця історія була класна. Я була щаслива», — прокоментувала Ірина свій вихід із проєкту.

Тож у фіналі залишилось дві дівчини — Надін Головчук та Анастасія Половинкіна. І сьогодні ми дізнаємось, хто ж із них заполонив серце Тараса.