За крок до фіналу: з ким із учасниць попрощався головний герой шоу "Холостяк-13" Олександр Терен

В ефірі каналу СТБ відбувся восьмий випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-13". Цього випуску головний герой проєкту Олександр "Терен" Будько знайомився з батьками дівчат.

За крок до фіналу Олександру важко було вирішити, кого з учасниць відправити додому. Під час церемонії троянд Терен озвучив свій вибір – попрощався він із 20-річною студенткою Юстиною.

Юстина

"Юстино, це дивовижно, як з дівчини з книжковими ідеалами ти для мене перетворилася в ту, з якою сам нібито перенісся у казковий роман. Знаєш, де б ми не були: у батьків чи у замку, за барабанами чи на конях, мені з тобою завжди спокійно і тихо. І саме так б'ється моє серце поруч із тобою, я його відчував. Та моє серце не б'ється частіше у ті моменти, коли хотів це відчувати. Я говорю серцем зараз, і воно каже мені, що я маю тебе відпустити. Мені дуже важко, але мені доведеться тебе провести", – сказав Терен Юстині.

Поза кадром Олександр сказав, що Юстина для нього за цей час стала близькою людиною і він не хотів її ображати.

"Я намагався всіляко сам себе переконати, чи правильний я роблю вибір. Можливо все ж таки подумати ще трохи? Та все ж я звернувся до свого серця, до внутрішній відчуттів і зрозумів, що я можу дуже неприємно і боляче зробити їй пізніше" – додав Будько.

Холостяк провів Юстину до автомобіля і сказав:

"Все, що я казав тобі, це щира правда, ти дивовижна. І попереду у тебе неймовірно величезне майбкутнє, яке ти точно побудуєш так, як ти хочеш це зробити. Я впевнений у твоїх амбіціях і в тому, що ти точно їх реалізуєш. Тобі дякую за те, що ти була у моєму житті. Це дуже цінно для мене".

"Ти навчив мене дуже багато життєвих речей. Я дякую тобі за цей перший досвід. Залишився світлим спогадом. Я, коли сюди прийшла, то сказала, щоб ти обрав ту дівчину, яка тобі подобається, яку ти полюбиш. Тому я бажаю тобі найкращого, ти заслуговуєш на це", – відповіла йому Юстина.

У фіналі опинилося двоє дівчат – волонтерка Інна та езотерикиня Анастасія, одна з яких отримає від Олександра каблучку.

Інна та Анастасія

Нагадаємо, Олександр Будько "Терен" – військовий, ветеран, громадський діяч і учасник національної збірної Invictus Games.

У перший день повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов захищати країну і згодом став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" із позивним "Терен".

У боях на Харківщині Олександра тяжко поранили і він втратив обидві кінцівки. Чоловік пройшов протезування у США і складну реабілітацію. "Терен" продовжує вести активний спосіб життя. Він займається розвитком інклюзії в Україні і допомогою у соціалізації ветеранів після повернення з фронту.

Олександр також є автором книжки "Історія впертого чоловіка", а також співавтором і ведучим YouTube-проєкту "Відвал ніг, або All інклюзив". А ще він призер із плавання міжнародних спортивних змагань "Ігри Нескорених". Про Олександра зняли фільм "Перший ряд" (Front Row), продюсеркою якого є Сара Джессіка Паркер.

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