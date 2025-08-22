- Дата публікації
-
Шоу-бізнес
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 133
- Час на прочитання
- 1 хв
За крок до поцілунку: Голлі Беррі замилувала романтичними знімками зі своїм коханим
Акторка показала підписникам романтичні фото зі своїм бойфрендом.
Голлі Беррі з нагоди свого 59-річчя влаштувала собі відпустку на екзотичному острові Французької Полінезії у південній частині Тихого океану — Бора-Бора. Туди вона поїхала разом зі своїм бойфрендом — 55-річним музикантом Ван Гантом.
В Instagram акторка показала світлини з коханим. На першій вони прогулюються островом, тримаючись за руки.
На іншому романтичному знімку пара збирається поцілуватися, сидячи за столом із келихами. Схоже, закохані чудово проводять час на елітному курорті.
