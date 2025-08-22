ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
133
1 хв

За крок до поцілунку: Голлі Беррі замилувала романтичними знімками зі своїм коханим

Акторка показала підписникам романтичні фото зі своїм бойфрендом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Голлі Беррі з коханим

Голлі Беррі з коханим / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі з нагоди свого 59-річчя влаштувала собі відпустку на екзотичному острові Французької Полінезії у південній частині Тихого океану — Бора-Бора. Туди вона поїхала разом зі своїм бойфрендом — 55-річним музикантом Ван Гантом.

В Instagram акторка показала світлини з коханим. На першій вони прогулюються островом, тримаючись за руки.

Голлі Беррі з коханим / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі з коханим / © Instagram Голлі Беррі

На іншому романтичному знімку пара збирається поцілуватися, сидячи за столом із келихами. Схоже, закохані чудово проводять час на елітному курорті.

Голлі Беррі з коханим / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі з коханим / © Instagram Голлі Беррі

Нагадаємо, раніше Голлі Беррі похизувалася стрункою фігурою у чорно-білому купальнику.

