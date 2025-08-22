За крок до поцілунку: Голлі Беррі замилувала романтичними знімками зі своїм коханим

Голлі Беррі з коханим / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі з нагоди свого 59-річчя влаштувала собі відпустку на екзотичному острові Французької Полінезії у південній частині Тихого океану — Бора-Бора. Туди вона поїхала разом зі своїм бойфрендом — 55-річним музикантом Ван Гантом.

В Instagram акторка показала світлини з коханим. На першій вони прогулюються островом, тримаючись за руки.

На іншому романтичному знімку пара збирається поцілуватися, сидячи за столом із келихами. Схоже, закохані чудово проводять час на елітному курорті.

Нагадаємо, раніше Голлі Беррі похизувалася стрункою фігурою у чорно-білому купальнику.