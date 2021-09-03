За природність: Лілі-Роуз Депп блиснула неголеною пахвою

24-річна Лілі-Роуз Депп заскочили папараці у Вест-Віллідж під час прогулянки.

Франко-американська модель і акторка потрапила під приціл фотографів в звичайний день, коли прогулювалася Нью-Йорком. Одягнена дівчина була в білий топ без рукавів, одягнувши його без бюстгальтера під низом і чорну мініспідницю, образ доповнила шкіряними ляпанцями на корковій підошві.

Лілі-Роуз Депп / Getty Images

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На плечі у Лілі була невелика бордова сумка, а також містка синя сумка-шопер. Акторка також одягла прямокутні сонцезахисні окуляри і розпустила волосся, маючи водночас максимально природний вигляд.

До речі, про природність ... дочка Ванесси Параді і Джонні Деппа іноді не голить пахви і без сорому продемонструвала це на камеру. Можливо, Лілі просто забула це зробити і ненароком підняла руку, не надаючи значення тому, що її фотографували.

Лілі-Роуз Депп / Getty Images

Втім, є серед знаменитостей і ті, хто навмисно не робить депіляції. Попкоролева Мадонна не раз виблискувала неголеними пахвами, це ж робила і її дочка Лурдес. Кадри співачка публікувала в Instagram.

А акторкаБелла Торн навіть на прем'єру фільму, в якому зіграла головну роль, приходила з неголеними пахвами. Можливо, дівчина теж забула або не встигла їх поголити, а можливо, вона, як і Мадонна з донькою Лурдес, підтримує рух #freeyurpits (звільни свої пахви).

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