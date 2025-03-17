За руку з бойфрендом: Алессандру Амбросіо заскочили на прогулянці в Лос-Анджелесі

Алессандра Амбросіо та її новий бойфренд Бак Палмер потрапили під приціл папараці у Лос-Анджелесі.

Пара неквапливо прогулювалася містом тримаючись за руки, коли їх сфотографували репортери. Бак австралійський дизайнер чоловічих прикрас та аксесуарів, модель розсекретила їхні стосунки ще у грудні 2024 року, а вперше їх помітили разом під час їхнього відпочинку на Гаваях у листопаді того ж року.

На знімках папараці екс"ангел" білизняного бренду Victoria's Secret була одягнена в білий топ, в'язаний кардиган зверху, джинси-кльош і взута в білі кеди. У неї на шиї була чорна хустка, а на обличчі сонцезахисні окуляри. Модель розпустила волосся, була, схоже, без макіяжу, а у руці тримала невелику шкіряну сумку.

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / Фото: Getty Images

Бак був одягнений у смарагдовий лонгслів під яким виднілася біла футболка, чорні вузькі джинси, а взутий у пісочні кеди. Чоловік також був в окулярах, у нього на плечі висіла чорна сумка-шоппер, а на пальцях та на зап'ястях безліч різних прикрас.

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як Алессандра з'явилася на показі бренду Balenciaga у дуже екстравагантному образі.

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