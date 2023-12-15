За руку з бойфрендом: Каю Гербер заскочили папараці дорогою до бару

В один день Каю Гербер папараці сфотографували двічі в Нью-Йорку.

22-річну доньку Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера зазнімкували під час прогулянки Нью-Йорком. На дівчині була графітова толстовка з капюшоном, широкі джинси та довгий бежевий плащ. Кая взула білі кросівки та взяла із собою сумку-шопер. На голові модель мала великі навушники.

Кая Гербер / Фото: Getty Images

Цього ж вечора Каю сфотографували з її бойфрендом – 32-річним Остіном Батлером, коли вони вирушали до Polo Bar у Нью-Йорку. Цього разу Кая одягла чорну сукню і зверху синє пальто, розпустила каштанове волосся і зробила легкий макіяж, підкресливши трохи губи та вії. На плечі дівчина мала невелику сумку. Її хлопець був у чорних штанях та куртці, а також одягнув бейсболку, якою прикрив обличчя від камер.

Кая Гербер і Остін Батлер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, цього ж вечора і в цей самий бар сходили Джордж Клуні та його дружина Амаль Клуні.

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