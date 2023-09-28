За руку з бойфрендом: співачка Шер сходила на показ Balmain у Парижі

77-річна Шер та 37-річний музичний продюсер, ексчоловік Ембер Роуз, разом давно і періодично з'являються у світському суспільстві.

Шер та Олександр Едвардс / Фото: Associated Press

Паризький тиждень моди у столиці Франції пара не пропустила. Шер була у чорно-білому аутфіті – білому плащі з чорним декором та широких штанях. Зірка розпустила довге волосся, зробила макіяж очей у теплих відтінках та підкреслила губи блиском. Співачка зробила манікюр на довгих нарощених нігтях, а на пальці у неї виблискувала каблучка з каменем.

Шер / Фото: Associated Press

Її коханий був одягнений у чорний костюм, білу сорочку та не знімав чорні сонцезахисні окуляри. Вони сиділи, тримаючись за руки, коли їх фотографували.

Шер та Олександр Едвардс / Фото: Associated Press

Також шоу Balmain у Парижі відвідала дівчина Ромео Бекхема – Міа Ріган.

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