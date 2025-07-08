За руку з чоловіком: Кіра Найтлі в сарафані з рюшами приїхала на показ улюбленого бренду

Джеймс Райтон і Кіра Найтлі / © Getty Images

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Кіра та Джеймс приїхали на шоу Chanel колекції Haute Couture осінь/зима 2025/2026 у межах Паризького тижня моди в Парижі.

Акторка приїхала на показ у чорно-білому сарафані з американською проймою і рюшами, доповнивши образ чорними атласними туфлями на підборах із перлинами та маленькою чорною сумкою на короткій ручці від Chanel. Найтлі мала стильне укладання та виразний макіяж очей і губ, а також чорний манікюр.

Джеймс Райтон і Кіра Найтлі / © Getty Images

Її чоловік Джеймс Райтон одягнув темно-синій костюм і блакитну сорочку в тонку смужку, а на обличчі мав чорні сонцезахисні окуляри. Джеймс тримав Кіру за руку, коли вони разом вирушили на шоу.

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Декількома днями раніше, нагадаємо, подружжя провело вечір на балу в Парижі, де Кіра з’явилася в білій сукні з чорним коміром від Chanel.

Джеймс Райтон і Кіра Найтлі / © Getty Images