ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
200
Час на прочитання
1 хв

За руку з чоловіком: Кіра Найтлі в сарафані з рюшами приїхала на показ улюбленого бренду

Кіра Найтлі та її чоловік Джеймс Райтон стали гостями модного показу.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Джеймс Райтон та Кіра Найтлі

Джеймс Райтон і Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра та Джеймс приїхали на шоу Chanel колекції Haute Couture осінь/зима 2025/2026 у межах Паризького тижня моди в Парижі.

Акторка приїхала на показ у чорно-білому сарафані з американською проймою і рюшами, доповнивши образ чорними атласними туфлями на підборах із перлинами та маленькою чорною сумкою на короткій ручці від Chanel. Найтлі мала стильне укладання та виразний макіяж очей і губ, а також чорний манікюр.

Джеймс Райтон і Кіра Найтлі / © Getty Images

Джеймс Райтон і Кіра Найтлі / © Getty Images

Її чоловік Джеймс Райтон одягнув темно-синій костюм і блакитну сорочку в тонку смужку, а на обличчі мав чорні сонцезахисні окуляри. Джеймс тримав Кіру за руку, коли вони разом вирушили на шоу.

Декількома днями раніше, нагадаємо, подружжя провело вечір на балу в Парижі, де Кіра з’явилася в білій сукні з чорним коміром від Chanel.

Джеймс Райтон і Кіра Найтлі / © Getty Images

Джеймс Райтон і Кіра Найтлі / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie