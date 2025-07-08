- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 200
- Час на прочитання
- 1 хв
За руку з чоловіком: Кіра Найтлі в сарафані з рюшами приїхала на показ улюбленого бренду
Кіра Найтлі та її чоловік Джеймс Райтон стали гостями модного показу.
Кіра та Джеймс приїхали на шоу Chanel колекції Haute Couture осінь/зима 2025/2026 у межах Паризького тижня моди в Парижі.
Акторка приїхала на показ у чорно-білому сарафані з американською проймою і рюшами, доповнивши образ чорними атласними туфлями на підборах із перлинами та маленькою чорною сумкою на короткій ручці від Chanel. Найтлі мала стильне укладання та виразний макіяж очей і губ, а також чорний манікюр.
Її чоловік Джеймс Райтон одягнув темно-синій костюм і блакитну сорочку в тонку смужку, а на обличчі мав чорні сонцезахисні окуляри. Джеймс тримав Кіру за руку, коли вони разом вирушили на шоу.
Декількома днями раніше, нагадаємо, подружжя провело вечір на балу в Парижі, де Кіра з’явилася в білій сукні з чорним коміром від Chanel.