За руку з чоловіком: Наталі Портман одягла мінісукню та сходила до ресторану

Голлівудська акторка Наталі Портман потрапила вчора під приціл папараці в Лондоні, коли виходила з готелю W, куди ходила повечеряти з чоловіком Бенжаменом Мільп'є та колегою з фільму "Тор: Любов і Грім" Тессою Томпсон.
Зірка останнім часом дуже полюбила мінісукні, тому і для чергового виходу обрала лук, ймовірно від польського бренду Magda Butrym, який відкривав її ноги. Сукня в принт Polka-dot мала виріз під грудьми і була прикрашена великою квіткою. Доповнювали образ рукава, що одягалися окремо.
Перед вечерею Наталі та Тесса відвідали програму One Show на канаді ВВС, де поговорили про свою роботу у фільмі.
#ThorLoveAndThunder looks SO good!— BBC The One Show (@BBCTheOneShow) July 4, 2022
And what a cast! #NataliePortman and @TessaThompson_x tell us all about it! #TheOneShow @thorofficial @MarvelStudios pic.twitter.com/VLTsSs0ZUU
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