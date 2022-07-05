За руку з чоловіком: Наталі Портман одягла мінісукню та сходила до ресторану

За руку з чоловіком: Наталі Портман одягла мінісукню та сходила до ресторану

Голлівудська акторка Наталі Портман потрапила вчора під приціл папараці в Лондоні, коли виходила з готелю W, куди ходила повечеряти з чоловіком Бенжаменом Мільп'є та колегою з фільму "Тор: Любов і Грім" Тессою Томпсон.

Зірка останнім часом дуже полюбила мінісукні, тому і для чергового виходу обрала лук, ймовірно від польського бренду Magda Butrym, який відкривав її ноги. Сукня в принт Polka-dot мала виріз під грудьми і була прикрашена великою квіткою. Доповнювали образ рукава, що одягалися окремо.

Наталі Портман і Бенжамен Мільп'є / Фото: Getty Images

Перед вечерею Наталі та Тесса відвідали програму One Show на канаді ВВС, де поговорили про свою роботу у фільмі.

Читайте також: