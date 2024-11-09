За руку з дружиною-дизайнеркою: відому акторку Ребел Вілсон заскочили папараці

Вони були у схожих вбраннях, хоч і вибрали різні відтінки.
Комедійна акторка Ребел Вілсон потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі. 44-річна знаменитість йшла за руку зі своєю дружиною – дизайнеркою Рамоною Агрумою.
Вони були одягнені просто та повсякденно. Обидві були в джинсах та теплих светрах, Ребел тільки доповнила вбрання білою сорочкою, а куртку несла у руці. Рамона ж була у світлому пальті від Christian Dior.
Також розглядаючи їхнє вбрання можна помітити, що аксесуари жінки також обрали брендові. На Рамоні були світлі кросівки, а на плечі сумка від Gucci, а на Ребел були лофери синього кольору від Hermès.
Нагадаємо, що одружилися вони в Італії зовсім нещодавно — обмінялися шлюбними обітницями на острові Сардинія 28 вересня. До речі, Ребел розкрила роман із Рамоною у червні 2022 року, коли публічно здійснила камінгаут. Вже на початку листопада того ж року у пари народилася дочка за допомогою сурогатного материнства.
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