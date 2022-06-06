За руку з коханою: Кіану Рівз та Александра Грант відвідали благодійний галаконцерт

За руку з коханою: Кіану Рівз та Александра Грант відвідали благодійний галаконцерт

4 червня у Лос-Анджелесі відбувся галаконцерт MOCA Gala 2022, який організували для збирання коштів для Музею сучасного мистецтва у Лос-Анджелесі.

Одним із гостей заходу став голлівудський актор Кіану Рівз, проте з'явився він перед камерами фотографів зі своєю коханою - художницею Александрою Грант.

Пара дуже рідко відвідує заходи разом, та й взагалі з'являється на публіці, віддаючи перевагу більш потайному способу життя, далеко від голлівудського шику і гламуру. Проте, схоже, цей раз став винятком, і вони не лише прийшли разом, а й трималися за руки.

Александра обрала для галаконцерту довгу червону сукню з незвичайним декольте у вигляді переплетених бретелей. А ось Кіану одягнув темно-синій костюм, білу сорочку і смугасту краватку, також актор помітно відростив бороду та волосся. Александра традиційно з'явилася зі своєю натуральною сивиною, однак стрижка у неї була нова.

Кіану Рівз та Александра Грант / Фото: Getty Images

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