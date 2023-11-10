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За руку з нареченою: Крістен Стюарт та її кохану сфотографували на світській тусовці

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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За руку з нареченою: Крістен Стюарт та її кохану сфотографували на світській тусовці

Крістен Стюарт і Ділан Меєр / Фото: Associated Press

Крістен Стюарт разом зі своєю дівчиною Ділан Меєр відвідали захід Academy Women's Luncheon, організований Домом Chanel у Музеї кіноакадемії у Лос-Анджелесі.

33-річна Крістен одягла чорно-бежевий жакет з квітковим принтом Chanel, доповнивши його вкороченим білим топом і чорними штанями-кльош, вона була у взутті на високій платформі, а в руках тримала сумку на коротких ручках від Chanel.

Крістен Стюарт / © Associated Press
Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

На шиї Стюарт був масивний ланцюг, на обличчі сонцезахисні окуляри, а волосся вона відростила свого натурального кольору. На пальцях у зірки було кілька перснів.

Крістен Стюарт / © Associated Press
Крістен Стюарт / Фото: Associated Press
Крістен Стюарт / © Associated Press
Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

Її наречена Ділан Меєр була в чорному короткому жакеті під який також одягла білий топ, у шкіряних довгих шортах і взута в замшеві туфлі із золотими підборами. У руці у неї також була сумка від Chanel, біле довге волосся вона розпустила, також одягла сонцезахисні окуляри і довгий ланцюг на шию.

Крістен Стюарт і Ділан Меєр / © Associated Press
Крістен Стюарт і Ділан Меєр / Фото: Associated Press

Захід відвідали й інші зірки – Єва Лонгорія та Лілі-Роуз Депп. Вони також обрали для світського виходу вбрання від французького бренду.

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Дата публікації
Перегляди
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