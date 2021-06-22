За руку з татом: Бредлі Купер вийшов з дочкою на прогулянку

Немає сумнівів, що Бредлі Купер дуже хороший батько для своєї дочки Леї.
На прогулянках з дитиною його можна зустріти дуже часто. Кажуть, Купер навіть перебрався до Нью-Йорка і купив апартаменти неподалік від будинку Ірини Шейк — його колишньої коханої і матері його доньки Леї.
Днями батько і дочка знову були зазніимковані фотографами під час прогулянки. Бредлі мав дуже розслаблений вигляд і був в джинсах і простій чорній футболці, а взутий у в'єтнамки. Його 4-річна дочка Лея була в блакитній футболці і квітчастій спідниці, а також в чорно-білих босоніжках з червоною підошвою. Волосся дівчинки було зібране в недбалий хвіст, Лея була без маски.
Дівчинку часто можна побачити на вулицях Нью-Йорка на прогулянках то з татом, то з мамою. Батьки Леї ділять опіку над нею порівну і давно домовилися про те, що виховують дитину разом.
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