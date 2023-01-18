"За що скалічені, убиті": Людмила Барбір розчулила до сліз пронизливим віршем про трагедію у Броварах

Людмила Барбір відреагувала на трагедію, яка відбулася сьогодні зранку, 18 січня, у Броварах. Внаслідок падіння гвинтокрилу біля дитячого садка і житлового будинку загинуло 14 осіб, з них – 1 дитина, постраждало - 25 людей, серед яких - 11 дітей.

Ведуча опублікувала в Instagram відео і фото авіакатастрофи. Вона також висловила співчуття рідним і близьким загиблих.

"Жахлива трагедія і невимовний біль... Співчуття всім рідним і близьким... Батьки не мають хоронити своїх дітей...", - написала Барбір.

У дописі Людмила процитувала пронизливий вірш Оксани Геращенко з Коростеня про трагедію у Броварах:

"Будь тихо. Цить! Не говори...

В душі палають Бровари.

За що? За що ж так, Боже Правий,

Діток до Янголів забрали?

За що скалічені, убиті

У дитсадку, в казковім світі?

Не треба слів. Мовчи і плач...

Ляльки, конструктори і м'яч,

Німотний горем вихователь

Кричать:"Як діток заховати?

Як вберегти їх од війни?"

Мовчи. Душею обійми

Малесеньких таких, невинних

По нашій рідній Україні.

За що? За що ж нам, Боже Правий,

Цей шлях утратами кривавий?

Волання, страх, пожежі, рани

У переддень Твого Йордану?"

Ці слова розчулили до сліз підписників ведучої.

"А вірш Оксани пронизує болем наскрізь! Скільки ще треба смертей безневинних людей і дітей, щоб закінчилось це жахіття!!!", "Біль стискає груди. Неможливо важко", "Боже, як болить...Кожна трагедія сьогодення крає душу.. Царство небесне і співчуття рідним", "Що ж це таке твориться? Боже, за що людям таке", - написали фоловери.

А одна із підписниць Барбір - Наталія - поділилася своїм віршим, який вона написала сьогодні зі сльозами на очах:

"Ревів Дніпро, з ним разом ми ревіли,

Бо серце рветься від біди,

Чим оті люди нагрішили,

Що рано так в ТОЙ світ пішли?

А за Дніпром і Бровари ридають,

Бо біль така, що не спинить,

Невже на небесах не знають,

Як нам тут гірко, як болить?

Не маєм змоги жити, дням радіти,

Коли навколо стільки бід...

О, Боже, дай нам сил тебе вмолити,

Щоб білим став наш чорний світ,

Щоб мир вернути в наші сім'ї,

З країни вигнати чужинців і щурів,

Щоби живими повернулись

Військові наші й полонені ворогів-катів...

Дай кожному з захисників і рятувальників

І сил, і мужності, і янголів своїх!

А нам усім - і лікарям, і комунальникам

Допоможи вмолити і тебе, і всіх святих

За МИР цьогоріч молим ми у святки,

За Перемогу всі наші думки,

Нам не важливі наші статки,

Лише б життя всім ЛЮДЯМ зберегти...

18.01.2023

Я, крізь сльози...."

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