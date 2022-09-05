За штурвалом яхти: 58-річна Кортні Кокс блиснула ідеальною фігурою в бікіні

Акторка Кортні Кокс поділилася зі своїми підписниками знімками з відпочинку. Відпустку зірка серіалу "Друзі" проводить на узбережжі Амальфі в Італії, де вона насолоджувалася сонцем зі своїм бойфрендом Джонні Макдейдом.

58-річна знаменитість показала свою приголомшливу фігуру в чорному бікіні, коли стала за штурвал яхти. Її коханий, схоже, якраз зняв цей момент на відео, яким Кортні і поділилася у блогу.

Чорний купальник з білим окантуванням сидів на зірці чудово. Кортні заплела волосся в розпатлану косу і одягла сонцезахисні окуляри. Також у відео Кортні показала, як їде за кермом авто. А ще опублікувала кадри з коханим.

Кортні підписала допис в Iтnstagram: "Вчуся водити в Ірландії та у відкритому морі. Ні те, ні інше не дуже добре вдається, але я не турбуюсь про це… Мій інструктор був крутий". Звісно, маючи на увазі, що її інструктором був її хлопець.

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Джонні Макдейд живе у Великій Британії, а Кортні - у Лос-Анджелесі, тому їхні стосунки дуже специфічні. Під час пандемії пара довго не могла зустрітися, оскільки Джонні не міг вилетіти з Британії до США. Разом вони від 2013 року. І, схоже, карантин їхні стосунки лише загартував.

Описуючи їхню розлуку, Джонні говорив: "Ми були в розлуці, як і багато людей були розлучені зі своїми сім'ями та коханими, але ми змогли залишатися разом, і ми обоє поринули у творчість".

Раніше ми показували, як Кортні Кокс прийшла на церемонію BRIT Awards, яка відбувалася в Лондоні, разом із бойфрендом.

Кортні Кокс і Джонні Макдейд / Фото: Associated Press

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