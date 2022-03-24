"За землю згину, а не здамся": українські артисти презентували патріотичну пісню

Співаки записали композицію про любов до рідної землі.
Українські артисти об'єдналися у культзагiн, до якого увійшли Катерина Бужинська, Віктор Павлік, Марина Одольська, Andriy Knyaz, Аліса Балан, El Ti, Юлія Антипенко, Михайло Грицкан, Inesh Kdyrova, Diana Taimanova, Юлія Мартинова, Kateryna Pushkina, гурт Made in Ukraine, Тетяна Дегтярьова, Дмитро та Назарій Яремчуки, Влад Зайцев, Nina Myrvoda.
Культзагін презентував патріотичну пісню STOP WAR IN UKRAINE.
Автор музики - Ігор Балан, слів - Ніна Жук.
Нагадаємо, Оксана Пекун записала для українців відео, на якому заспівала патріотичну пісню, щоб підтримати бойовий дух нашого народу у боротьбі проти російських загарбників.
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