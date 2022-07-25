"Заб'ю гол в іншому місці": путіністка Нетребко похвалилася нечисленністю протестів проти її співу

Якби хтось вирішив написати дисертацію про життєвий шлях російської оперної співачки Ганни Нетребко, яка після початку широкомасштабного вторгнення Росії до України намагається продовжувати кар'єру на Заході і водночас позиціонувати себе як росіянку та патріотку – носія "великої російської культури", то вона могла б називатися так: "Ганна Нетребко як дзеркало антиросійських настроїв у мистецтві, культурі та громадянському суспільстві Західної Європи".

Співачка Ганна Нетребко, яка все ніяк не визначиться, чи підтримує вона війну в Україні, чи засуджує, наскільки сильно засуджує і кого звинувачує в її розв'язанні, виступала у п'ятницю, 22 липня, у Регенсбурзі, Німеччина. Під стінами замку, де відбувся концерт, зібралися протестувальники, які теж не зовсім розуміють, чи підтримує Нетребко війну чи ні, але хотіли б знати точно і, доки не отримають від співачки чітку відповідь, просять її у пристойних місцях та країнах, які війну не підтримують, не співати. Написи на плакатах протестувальників говорили: "Ганно, як щодо благодійного концерту в Україні?".

Скільки протестувальників зібралося під стінами замку, достеменно невідомо. Нетребко оцінила демонстрацію, як нечисленну. І прокоментувала те, що сталося так:

"Відповідь на протести! А хто сказав, що все буде гладко? Не буде. Концерт, звичайно, був. Протестувальників біля стін замку було 30! А глядачів у повній залі — три тисячі! Зрівняєте рахунок? А поки що заб'ю гол в іншому місці. Дякую, Регенсбург".

Втім, не всі землі Німеччини настільки лояльні до співачки, що не визначилася, — концерт Нетребко в замку, що стоїть на землі Баден-Вюртемберг, був скасований місцевим міністром фінансів.

Очевидно, своєю реплікою в соцмережі Нетребко хоче підбурити європейців і просить їх бути наполегливішим там, де вона збирається "забити наступний гол".

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