"Спини божевільних тиранів-катів": Tabakov випустив пісню, присвячену війні росії проти України

Український співак назвав дії ворога геноцидом проти українського народу. Він впевнений, що перемога буде нашою.

Павло Табаков, який віднедавна виступає як Tabakov, представив композицію "Забирайся, війна!". Це не просто пісня, це крик душі українців.

"Забирайся, війна!" - пісня, народжена з великого болю і великої боротьби, які переживає український народ. Водночас - з великої віри у перемогу України. Автори слів – Василь Фесюк та Павло Табаков, автор музики – Павло Табаков.

"Світе великий, спини цю війну! / За що убивають батьків, дітвору? / Спини божевільних тиранів-катів, / Щоб світ в один час до небес не злетів!", - слова-заклик до всього цивілізованого світу, який не має права залишити Україну сам на сам із жорстоким ворогом.

На нашу землю прийшов антихрист. Такого жаху, такої жорстокості, таких страждань українці й уявити не могли. Це геноцид росії проти українського народу. Але перемога – за нами, бо правда на нашому боці і з нами Бог", - сказав Tabakov.

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