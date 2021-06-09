Забрав із садка: Бредлі Купера зазнімкували з 4-річною дочкою Леєю

Дочка знаменитої моделі не відстає від мами і теж завжди вибирає для садка красиві сукні.

Лея Купер — одна з головних модниць Нью-Йорка, адже за її фото папараці полюють не менш активно, ніж за її знаменитою мамою супермоделлю Іриною Шейк і батьком Бредлі Купером. Опіку над дитиною вони розділили порівну і виконують свої батьківські обов'язки навіть попри розставання. Наприклад, разом вони відводили дочку до дитячого садка в день її народження, а також нещодавно були помічені на спільній прогулянці.

Вчора ж Купер забрав дитину сам. Він вийшов на вулицю в блакитній футболці, темно-синіх спортивних штанях і кросівках. А ось Лея була в гарній білій сукні, шкарпетках і туфлях з метеликами. Волосся у дівчинки було зібране у недбалий хвостик, а на обличчя батько одягнув їй захисну маску.

Бредлі Купер і Лея / Getty Images

Останнім часом модниця вибирає для своїх походів до дитячого садка яскраві сукні і, мабуть, гардероб у неї не маленький, адже вбрання Лея практично ніколи не повторює. Якось її заскочили фотографи в милому сарафані і навіть в гардеробі 4-річної дівчинки є вбрання в хижий принт і модні тренчі.

Ірина Шейк з дочкою Лєєй / Getty Images

Ірина Шейк і Лея / Getty Images

Ірина Шейк / Getty Images

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Ірина Шейк і Бредлі Купер на прогулянках з дочкою (20 фото)

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