Забула одягнутися: інфлюенсерка у блакитному бікіні прогулялася Лос-Анджелесом

Рейчел Піццолато / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила американська інфлюенсерка, модель та акторка Рейчел Піццолато із морозивом в руці. Дівчина привернула увагу провокаційним луком.

Рейчел гуляла містом у самому лише купальнику блакитного кольору, який ідеально сидів на її стрункій фігурі. Вона вирішила зверху нічого не одягати. Напевно, Піццолато йшла на пляж, який був неподалік.

Свій лук вона доповнила бежевими босоніжками на мотузкових танкетках і з плетеними ремінцями. У знаменитості було розпущене волосся, золотий ланцюжок із підвіскою-літаком на шиї і каблучка з камінням на руці.