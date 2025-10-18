ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
214
Час на прочитання
1 хв

Забула одягнутися: інфлюенсерка у блакитному бікіні прогулялася Лос-Анджелесом

21-річна Рейчел Піццолато посеред міста у купальнику похизувалася стрункою фігурою.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Рейчел Піццолато

Рейчел Піццолато / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила американська інфлюенсерка, модель та акторка Рейчел Піццолато із морозивом в руці. Дівчина привернула увагу провокаційним луком.

Рейчел гуляла містом у самому лише купальнику блакитного кольору, який ідеально сидів на її стрункій фігурі. Вона вирішила зверху нічого не одягати. Напевно, Піццолато йшла на пляж, який був неподалік.

Рейчел Піццолато / © Getty Images

Рейчел Піццолато / © Getty Images

Свій лук вона доповнила бежевими босоніжками на мотузкових танкетках і з плетеними ремінцями. У знаменитості було розпущене волосся, золотий ланцюжок із підвіскою-літаком на шиї і каблучка з камінням на руці.

Дата публікації
Кількість переглядів
214
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie