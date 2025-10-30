- Дата публікації
Забула одягти спідницю: гарна 60-річна Конні Нільсен у шкіряному жакеті прийшла на прем’єру серіалу
Данська акторка в образі total black презентувала серіал «Робін Гуд» у Лондоні.
Зірка фільму «Гладіатор» Конні Нільсен відвідала у Лондоні прем’єру серіалу «Робін Гуд», у якому вона знялася. Знаменитість має просто розкішний вигляд.
На івенті акторка постала в образі total black. На ній був светр із високою горловиною, шкіряний подовжений двобортний жакет із чорними ґудзиками з золотою облямівкою та капронові колготи.
А от спідницю чи штани Конні вирішила не одягати, що додало її луку пікантності.
Аутфіт Нільсен доповнила чорними туфлями на шпильках і чорними сонцезахисними окулярами. У неї була гарна зачіска з локонами, макіяж із рожевими рум’янами і ніжним блиском на губах, а також чорний манікюр.
