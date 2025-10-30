Забула одягти спідницю: гарна 60-річна Конні Нільсен у шкіряному жакеті прийшла на прем’єру серіалу

Конні Нільсен / © Associated Press

Реклама

Зірка фільму «Гладіатор» Конні Нільсен відвідала у Лондоні прем’єру серіалу «Робін Гуд», у якому вона знялася. Знаменитість має просто розкішний вигляд.

На івенті акторка постала в образі total black. На ній був светр із високою горловиною, шкіряний подовжений двобортний жакет із чорними ґудзиками з золотою облямівкою та капронові колготи.

Конні Нільсен / © Associated Press

А от спідницю чи штани Конні вирішила не одягати, що додало її луку пікантності.

Реклама

Конні Нільсен / © Associated Press

Аутфіт Нільсен доповнила чорними туфлями на шпильках і чорними сонцезахисними окулярами. У неї була гарна зачіска з локонами, макіяж із рожевими рум’янами і ніжним блиском на губах, а також чорний манікюр.

Конні Нільсен / © Associated Press

Нагадаємо, Конні Нільсен у пудровій сукні від бренду Elie Saab з’явилася на церемонії премії «Оскар-2025».