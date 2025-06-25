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- Шоу-бізнес
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Забула одягти спідницю: американська рестлерка прийшла на івент у боді з пір'ям і глибоким декольте
Сі Джей Перрі у зухвалому образі total black позувала на заході у Лос-Анджелесі.
Американська рестлерка та акторка Сі Джей Перрі відвідала презентацію мінісеріалу «Залізне серце», створеного Чинакой Ходж для стрімінг-сервісу Disney + і заснований на однойменній героїні коміксів Marvel.
На червоній доріжці Перрі з’явилася у сміливому луку. На ній було чорне боді, до якого вона забула одягти спідницю. Вбрання мало американську пройму і глибокий виріз. Поділ шортів був оздоблений чорним пір’ям, що додало її аутфіту грайливості і театрального шарму.
Сі Джей доповнила образ чорними лакованими босоніжками з відкритими носками. Платинове волосся вона зібрала у гладкий пучок, зробила легкий макіяж і молочний манікюр. У вухах у неї були золоті сережки-кільця.