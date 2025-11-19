Забула одягти спідницю: співачка у мереживних трусах вийшла на червону доріжку і привернула увагу

Кейсі Масгрейвс / © Getty Images

Американська співачка Кейсі Масгрейвс привернула увагу своїм пікантним аутфітом на церемонії вручення нагород ARIA Awards 2025 року, що відбулася в Сіднеї.

Красуня з’явилася на червоній доріжці у гарному ансамблі кольору слонової кістки від Georges Hobeika Couture з колекції осінь 2025 року. На ній був корсет, оздоблений квітами із каміння і перлів, а також мереживні труси з рюшами, зверху яких вона вирішила нічого не одягати.

Кейсі Масгрейвс / © Getty Images

Лук Кейсі доповнила блискучими золотими босоніжками від René Caovilla, прикрашеними кристалами.

Масгрейвс зробила зачіску з локонами, ніжний макіяж і завершила образ сережками-люстрами з камінням та перлами. Вона мала ефектний вигляд.