- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 107
- Час на прочитання
- 1 хв
Забула одягти спідницю: співачка у мереживних трусах вийшла на червону доріжку і привернула увагу
Кейсі Масгрейвс у гарному корсетномі мініансамблі від Georges Hobeika постала на івенті в Австралії.
Американська співачка Кейсі Масгрейвс привернула увагу своїм пікантним аутфітом на церемонії вручення нагород ARIA Awards 2025 року, що відбулася в Сіднеї.
Красуня з’явилася на червоній доріжці у гарному ансамблі кольору слонової кістки від Georges Hobeika Couture з колекції осінь 2025 року. На ній був корсет, оздоблений квітами із каміння і перлів, а також мереживні труси з рюшами, зверху яких вона вирішила нічого не одягати.
Лук Кейсі доповнила блискучими золотими босоніжками від René Caovilla, прикрашеними кристалами.
Масгрейвс зробила зачіску з локонами, ніжний макіяж і завершила образ сережками-люстрами з камінням та перлами. Вона мала ефектний вигляд.