Шоу-бізнес
107
1 хв

Забула одягти спідницю: співачка у мереживних трусах вийшла на червону доріжку і привернула увагу

Кейсі Масгрейвс у гарному корсетномі мініансамблі від Georges Hobeika постала на івенті в Австралії.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кейсі Масгрейвс

Кейсі Масгрейвс / © Getty Images

Американська співачка Кейсі Масгрейвс привернула увагу своїм пікантним аутфітом на церемонії вручення нагород ARIA Awards 2025 року, що відбулася в Сіднеї.

Красуня з’явилася на червоній доріжці у гарному ансамблі кольору слонової кістки від Georges Hobeika Couture з колекції осінь 2025 року. На ній був корсет, оздоблений квітами із каміння і перлів, а також мереживні труси з рюшами, зверху яких вона вирішила нічого не одягати.

Кейсі Масгрейвс / © Getty Images

Кейсі Масгрейвс / © Getty Images

Лук Кейсі доповнила блискучими золотими босоніжками від René Caovilla, прикрашеними кристалами.

Масгрейвс зробила зачіску з локонами, ніжний макіяж і завершила образ сережками-люстрами з камінням та перлами. Вона мала ефектний вигляд.

107
