Забула одягти спідницю: 57-річна Голлі Беррі у прозорому боді зухвало позувала у новорічну ніч

Акторка у відвертому образі сфотографувалася у ліфті.

Голлі Беррі опублікувала в Instagram світлину, зроблену у новорічну ніч. Вона позувала зухвало у ліфті.

Для зустрічі Нового року зірка обрала провокаційний лук. Акторка була одягнена в елегантний золотий жакет і прозоре боді з мереживом і сексуальним декольте. Голлі вирішила, що одягати щось на низ – буде зайвим. Тож вона похизувалася не лише сексуальним декольте, а й стрункими ногами.

Голлі Беррі / Фото: Instagram Голлі Беррі

Аутфіт Беррі доповнила чорними босоніжками на високій платформі і підборах. Вона уклала волосся, прикрасила шию золотим ланцюжком із сердечком, а руку – каблучкою.

"Привіт 2024", – підписала вона фото.

Нагадаємо, Голлі Беррі у золотій сукні з пікантним декольте сяяла на червоній доріжці.

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