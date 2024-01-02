Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Забула одягти спідницю: 57-річна Голлі Беррі у прозорому боді зухвало позувала у новорічну ніч

Забула одягти спідницю: 57-річна Голлі Беррі у прозорому боді зухвало позувала у новорічну ніч

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
664
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Забула одягти спідницю: 57-річна Голлі Беррі у прозорому боді зухвало позувала у новорічну ніч

Голлі Беррі / Фото: Instagram Голлі Беррі

Акторка у відвертому образі сфотографувалася у ліфті.

Голлі Беррі опублікувала в Instagram світлину, зроблену у новорічну ніч. Вона позувала зухвало у ліфті.

Для зустрічі Нового року зірка обрала провокаційний лук. Акторка була одягнена в елегантний золотий жакет і прозоре боді з мереживом і сексуальним декольте. Голлі вирішила, що одягати щось на низ – буде зайвим. Тож вона похизувалася не лише сексуальним декольте, а й стрункими ногами.

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі
Голлі Беррі / Фото: Instagram Голлі Беррі

Аутфіт Беррі доповнила чорними босоніжками на високій платформі і підборах. Вона уклала волосся, прикрасила шию золотим ланцюжком із сердечком, а руку – каблучкою.

"Привіт 2024", – підписала вона фото.

Нагадаємо, Голлі Беррі  у золотій сукні з пікантним декольте сяяла на червоній доріжці.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
664
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація