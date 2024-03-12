Забула одягти спідницю: Америка Феррера у самому лише жакеті зі стразами позувала на афтепаті

Зірка фільму "Барбі" у гламурному луку з'явилася на вечірці.

Америка Феррера відвідала післяоскарівську вечірку Vanity Fair у Беверлі-Гіллз, де продемоснтрувала пікантний аутфіт.

Перед фотографами вона постала у червоному жакеті-сукні зі стразами і з одним ґудзиком від бренду Versace. На низ вона одягла лише чорні капронові колготи.

Америка Феррера / Фото: Associated Press

Взута Америка була у чорні лаковані босоніжки на високих платформах і підборах.

У неї була скромна зачіска і макіяж із акцентом на очах. Феррера прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками, шию – діамантовим кольє, а палець – каблучкою у вигляді квітки.

Америка Феррера / Фото: Associated Press

А на червоній доріжці пермії "Оскар" Америка сяяла у рожевій обтислій сукні Atelier Versace з лелітками і сексуальним декольте.

Америка Феррера / Фото: Associated Press

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