Забула одягти спідницю: британська модель у трусах з'явилася на івенті у Лондоні

Британська модель Адвоа Абоах відвідала можний івент Vogue World, який відбувся у Лондоні.

Знаменитість одразу ж привернула до себе увагу провокаційним луком. Адвоа з'явилася на заході у трикотажному кардигані з люрексом кольору марсала, прикрашеному квітковими аплікаціями, і в таких самих трусах, які одягла зверху капронових колгот. А от спідницю манекенниця надягнути забула і через це мало досить дивний вигляд.

Адвоа Абоах / Фото: Getty Images

Аутфіт Абоах доповнила червоними лакованими туфлями і невеликою чорною сумочкою. Вона зробила чудернацьку зачіску з кісками і макіяж із незвичайними чорними стрілками на повіках. У вухах у неї було безліч сережок, а на руках – браслетів. Чорний манікюр завершив образ моделі.

Нагадаємо, у трусах на публіці також з'являлася Британська акторка Емма Коррін. Вона прийшла вечірку бренду Miu Miu у зеленому кардигані і спідньому, яке поєднала з чорними колготками і білою футболкою.

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