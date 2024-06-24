Забула одягти спідницю: колишня дівчина Ромео Бекхема в об'єктивах папараці

Колишня дівчина Ромео Бекхема – модель Міа Ріган – потрапила до об'єктивів папараці у Парижі, коли приїхала на традиційний захід Анни Вінтур – Vogue World.

Для своєї появи дівчина обрала провокаційний образ. На ній був цікавий чорний жакет-боді і чорні щільні капронові колготи, які виблискували від спалахів фотокамер. А от спідницю Міа забула або вирішила не одягати.

Міа Ріган / Фото: Getty Images

Лук вона доповнила чорними високими шкіряними рукавичками, чорними гостроносими слінгбеками і чорною сумочкою. У неї було розпущене волосся і ніжний макіяж.

Нагадаємо, Міа Ріган на показі Gucci Cruise 2025 у Лондоні з'явилася у мініатюрній коричневій сукні з камінням від Gucci з відвертим декольте і на бретельках. Її вона скомбінувала з чорними слінгбеками на підборах і чорною сумкою.

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