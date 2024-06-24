Забула одягти спідницю: колишня дівчина Ромео Бекхема в об'єктивах папараці

21-річна Міа Ріган у пікантному образі total black зібралася на івент.
Колишня дівчина Ромео Бекхема – модель Міа Ріган – потрапила до об'єктивів папараці у Парижі, коли приїхала на традиційний захід Анни Вінтур – Vogue World.
Для своєї появи дівчина обрала провокаційний образ. На ній був цікавий чорний жакет-боді і чорні щільні капронові колготи, які виблискували від спалахів фотокамер. А от спідницю Міа забула або вирішила не одягати.
Лук вона доповнила чорними високими шкіряними рукавичками, чорними гостроносими слінгбеками і чорною сумочкою. У неї було розпущене волосся і ніжний макіяж.
Нагадаємо, Міа Ріган на показі Gucci Cruise 2025 у Лондоні з'явилася у мініатюрній коричневій сукні з камінням від Gucci з відвертим декольте і на бретельках. Її вона скомбінувала з чорними слінгбеками на підборах і чорною сумкою.
Читайте також:
- У вечірній сукні і за руку з Ромео: Міа Ріган на прем'єрі про Бекхема
- Цього разу не гола: Міа Ріган у стильному луку приїхала на показ Balmain
- "Голі" виходи Мії Ріган: дівчина Ромео Бекхема виблискувала на Тижні моди в Лондоні