Забула одягти спідницю: модель у провокаційному луку вийшла на червону доріжку

22-річна Амелія Грей Гемлін любить виходити у світ у відвертих луках.

Американська модель Амелія Грей Гемлін відвідала церемонію вручення нагород GQ Men Of The Year Awards 2023, яка відбулася у Королівському оперному театрі у Лондоні.

На червоній доріжці дівчина з'явилася у провокаційному образі. На ній було чорне боді, зверху якого вона одягла атласну сорочку графітового відтінку з пікантним декольте. Талію Амелія підкреслила шкіряним чорним широким поясом-корсетом із металевою фурнітурою.

Амелія Грей Гемлін / Фото: Associated Press

А от на низ Гемлін вирішила нічого не одягати. На ній були лише чорні капронові колготи і чорні туфлі.

Модель зробила гладкий пучок і макіяж, підкресливши очі чорним олівцем.

Нагадаємо, на килимовій доріжці премії CFDA Fashion Awards Амелія Грей Гемлін постала у ніжно-блакитній прозорій сукні і без бюстгальтера.

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