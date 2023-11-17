Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Забула одягти спідницю: модель у провокаційному луку вийшла на червону доріжку

Забула одягти спідницю: модель у провокаційному луку вийшла на червону доріжку

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
404
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Забула одягти спідницю: модель у провокаційному луку вийшла на червону доріжку

Амелія Грей Гемлін / Фото: Associated Press

22-річна Амелія Грей Гемлін любить виходити у світ у відвертих луках.

Американська модель Амелія Грей Гемлін відвідала церемонію вручення нагород GQ Men Of The Year Awards 2023, яка відбулася у Королівському оперному театрі у Лондоні.

На червоній доріжці дівчина з'явилася у провокаційному образі. На ній було чорне боді, зверху якого вона одягла атласну сорочку графітового відтінку з пікантним декольте. Талію Амелія підкреслила шкіряним чорним широким поясом-корсетом із металевою фурнітурою.

Амелія Грей Гемлін / © Associated Press
Амелія Грей Гемлін / Фото: Associated Press

А от на низ Гемлін вирішила нічого не одягати. На ній були лише чорні капронові колготи і чорні туфлі.

Модель зробила гладкий пучок і макіяж, підкресливши очі чорним олівцем.  

Нагадаємо, на килимовій доріжці премії CFDA Fashion Awards Амелія Грей Гемлін постала у ніжно-блакитній прозорій сукні і без бюстгальтера. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
404
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація