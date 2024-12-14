Забула одягти спідницю: Сіара у шкіряному боді і волохатих чоботах прийшла на вечірку

Сіара у зухвалому образі total black прийшла на вечірку з нагоди відкриття у Нью-Йорку першого флагманського магазину SKIMS.

На співачці був шкіряний блейзер по фігурі з одним ґудзиком і шкіряне боді. А от спідницю зірка вирішила не одягати.

Сіара / Фото: Getty Images

Аутфіт Сіара доповнила чорними капроновими колготами і чорними волохатими чоботами зі стриженого хутра.

Знаменитість зробила ідеально рівне укладання з рівним проділом, макіяж із глянцевим блиском на губах і довгий нюдовий манікюр. Вона одягла на обличчя стильні окуляри і прикрасила руку діамантовими каблучками.

Нагадаємо, на вечірку в образі total black прийшла також Ешлі Грем.

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