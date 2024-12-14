Забула одягти спідницю: Сіара у шкіряному боді і волохатих чоботах прийшла на вечірку

39-річна артистка шкіряне вбрання скомбінувала із хутряним взуттям.
Сіара у зухвалому образі total black прийшла на вечірку з нагоди відкриття у Нью-Йорку першого флагманського магазину SKIMS.
На співачці був шкіряний блейзер по фігурі з одним ґудзиком і шкіряне боді. А от спідницю зірка вирішила не одягати.
Аутфіт Сіара доповнила чорними капроновими колготами і чорними волохатими чоботами зі стриженого хутра.
Знаменитість зробила ідеально рівне укладання з рівним проділом, макіяж із глянцевим блиском на губах і довгий нюдовий манікюр. Вона одягла на обличчя стильні окуляри і прикрасила руку діамантовими каблучками.
Нагадаємо, на вечірку в образі total black прийшла також Ешлі Грем.
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